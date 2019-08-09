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Mamak'ta mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında gelen mezarlıklar, Mamak Belediyesi ekiplerince temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

09.08.2019 10:38 Mamak'ta mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında gelen mezarlıklar, Mamak Belediyesi ekiplerince temizlenerek, daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

Mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlayan Mamak Belediyesi, mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıkları temizliyor. Mezarlıkların bakım çalışmasını her bayram öncesi gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arife günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Kurban Bayramı, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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