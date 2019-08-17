Haberler» Güncel» Haber

Mamak'ta minik kursiyerler tam not aldı

Ankara'nın Mamak İlçesinde Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde yaz dönemi kurslarında eğitim gören 7-15 yaş grubundaki 100 kursiyer eserlerini görücüye çıkarttı.

17.08.2019 12:23 Mamak'ta minik kursiyerler tam not aldı
Ankara'nın Mamak İlçesinde Zübeyde Hanım Aile Merkezi'nde yaz dönemi kurslarında eğitim gören 7-15 yaş grubundaki 100 kursiyer eserlerini görücüye çıkarttı.
Büyüklerine taş çıkartan minik yetenekler, ziyaretçilerden tam not aldı.
Serginin açılışında konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Çocuklarımızı sürekli sosyo-kültürel faaliyetlerle buluşturarak onların bireysel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bizler katkıda bulundukça onların kendilerine olan güvenleri daha da artacak ve ilerleyen süreçlerde çok önemli projelere imza atacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.

Zübeyde Hanım, Ankara, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:03   Siirt'te evi yanan aileye valilik yardım eli uzattı
13:03   İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ (3) (fatih)
13:03   Deprem şehitleri dualarla anıldı
13:02   İSTANBUL'DA YAĞMUR 2 (Büyükçekmece)
13:01   Güney Afrika'da 2 Ürdünlü fidye için kaçırıldı
13:01   Aldıkları eğitimi labirentte yarışarak pekiştirdiler
13:00   Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı