Mamak'ta Öğretmenler Günü Coşkusu

Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde özel bir program düzenlendi.Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ilçede çeşitli okullarda görev yapan okul müdürleri ve öğretmenler katıldı."Öğretmen bahar güneşi gibidir"Programın açılış konuşmasını yapan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, "Öğretmen bahar güneşi gibidir. Baharda güneş toprağa, havaya nasıl can veriyorsa öğretmenlerde bu topluma can veriyor. Bugün, eğitim halkasında bulunan bütün herkese büyük görevler düşmektedir. Geleceği inşa edecek, geleceği yönetecek, gençleri yetiştirmek siz değerli öğretmenlerimizin elindedir" dedi."Medeniyetin elçilerisiniz""Devletimizin, milletimizin emrinde sağlıklı nesiller yetiştirmeye aracılık edecek olan öğretmenlerdir" diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İnsanoğlunun bugüne kadar kurduğu medeniyetlerin temelinde her zaman eğitim vardır. Sizler bu medeniyetin elçilerisiniz. Bugünlere gelmemizde emeği bulunan, hayatta olan ya da vefat eden tüm öğretmenlerimizi, bir kez daha saygı ile anıyor ve görevi başındaki öğretmenlerimize de sağlık, başarı ve mutluluk dolu yıllar diliyorum" şeklinde konuştu."Öncelikle iyi insan yetiştirmeliyiz"105 bine yakın öğrencisi, 182 eğitim kurumu ile Mamak'ın bir eğitim yuvası olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, "Bizler gençlerimize en iyi eğitimi nasıl verebileceğimizin kaygısındayız. Bu anlayışla ilçemizde 52 okulun inşası devam ediyor. Hedefimiz bu okulların inşaatını bitirip tekli eğitime geçmek. Tabi sadece tekli eğitime geçmek marifet değil, öncelikle iyi insan yetiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.Öğretmenler yemin ettiProtokol konuşmalarının ardından adaylığı sona eren genç öğretmenlerin yemin ettiği bu özel günde, emekli olan öğretmenlere de teşekkür belgesi verildi. Program müzik öğretmenlerinin verdiği mini konser ve çeşitli halk gösterileri ile sona erdi. - ANKARA