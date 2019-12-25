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Mamak'ta sekreterlik kursu

Mamak Belediyesi, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde sekreterlik mesleki eğitim kursu açtı.

25.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:58 Mamak'ta sekreterlik kursu
Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde sekreterlik mesleki eğitim kursu açtı.

Mamak Musiki Muallim Mektebinde gerçekleşen kurstan 18-30 yaş aralığında lise mezunu herkes faydalanabiliyor. Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında verilen eğitimlerde kursiyerlerin genel sağlık sigortası primleri de kurs süresi boyunca İŞKUR tarafından karşılanıyor. Eğitimler 17 Mayıs 2020 tarihinde son bulacak.

Kalifiye eleman yetiştiriyoruz

Gerek aile merkezlerinde gerekse kurumlar arası işbirliği çerçevesinde açılan kurslarla ilçe genelinde çeşitli sektörlere kalifiye eleman yetiştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu açılan kursumuz ile birlikte ortalama 5 ay boyunca eğitim görecek vatandaşlarımız yeni bir meslek sahibi olacak. Böylelikle kursa katılanlar hem ev ekonomisine katkı sağlayacak hem de sertifika sahibi olacak" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Ankara, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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