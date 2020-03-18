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Mamak'ta semt pazarları dezenfekte edildi

Mamak Belediyesi, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında dezenfekte çalışmalarını artırdı.

18.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:25
Mamak'ta semt pazarları dezenfekte edildi
Mamak Belediyesi, korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında dezenfekte çalışmalarını artırdı.

Mamak'ta korona virüsü tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı. Tezgah ve tartıların dezenfekte edildiği pazar yerlerinde "14 Kural" broşürleri de dağıtıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla önlemler almaya devam edeceklerini söyleyerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla uyulması gerektiğini belirten Köse, "Devletimizin aldığı tedbirler, milletimizin azim ve kararlı duruşu ile bu zorlu süreci atlatacağız inşallah. Bu mücadeleyi verirken vatandaşlarımıza büyük iş düşüyor. Bu hastalıktan korunmanın en iyi yöntemi temizliktir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça çok kalabalık yerlere girmemesini, el sıkışmamalarını, sık sık ellerini yıkamalarını ve ikili veya çoklu görüşmelerde kişisel mesafelerini korumalarını öneriyoruz. El birliğiyle dikkatli ve farkında olarak korona virüsünün etkilerini geride bırakacağımıza inanıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

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