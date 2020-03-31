Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mamak'ta "sıcak sisleme" ile dezenfekte

Mamak'ta "sıcak sisleme" ile dezenfekte Mamak Belediyesi, "sıcak sisleme" makineleri ile dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor.

31.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:59
Mamak 'ta "sıcak sisleme" ile dezenfekte
ANKARA - Mamak Belediyesi, "sıcak sisleme" makineleri ile dezenfekte işlemleri gerçekleştiriyor.
Mamak Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Yerli üretim 3 Covid19Savar'ın ardından pick-up araçlarını da CovidSavar'a dönüştüren Mamak Belediyesi, sıcak sisleme makinelerini de devreye aldı. İnsan sağlığının tüm hizmetlerinin üzerinde olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Covid-19 salgını ile mücadeleye görevli mesai arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışarak ve tempoyu artırarak devam ediyoruz. Bu zor zamanları da milletimizle birlikte aşacağız" dedi.
Türkiye'de bir ilk olan COVİT19SAVAR'ın ardından "sıcak sisleme" makineleri ile de dezenfekte işlemlerini tüm ilçe genelinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Köse, "Bunun yanı sıra pick-up araçlarımıza da Covid-19 savar sistemleri kurduk. Belediye olarak toplum sağlığının korunması için her türlü ayrıntıyı düşünüyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Kesinlikle paniğe kapılmaya gerek yok. Steril olması gereken her yeri en iyi şekilde temizliyoruz" dedi. Mamak’ta ’sıcak sisleme’ ile dezenfekte

Kaynak: İHA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Koronavirüs, Mamak, Genel

Haberin Videosu :

Mamak'ta "sıcak sisleme" ile dezenfekte
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Mamak'ta 'sıcak sisleme' ile dezenfekte - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:05: Vatandaş evinden çıkmadı, sahiller martılara kaldı - Haberler 13:01: Koronavirüs saha ekibinden 'evde kal' çağrısı - Haberler 13:01: Kars'ta Kızılay'dan anlamlı destek - Haberler 12:59: Avrupa'da Covid-19'dan en genç ölüm: Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi - Haberler 12:59: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti - Haberler 12:40: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti - Haberler 11:46: Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak - Haberler 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu 11:37: Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı - Haberler 11:33: Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı - Haberler 11:30: Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık