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Mamak'ta virüs sonrası için rengarenk hazırlık

Korona virüs salgını ile ilçe genelinde gece gündüz mücadele eden Mamak Belediyesi, hizmetlerini sürdürüyor.

09.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:50
Mamak'ta virüs sonrası için rengarenk hazırlık
Korona virüs salgını ile ilçe genelinde gece gündüz mücadele eden Mamak Belediyesi, hizmetlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, bahar aylarının gelmesiyle birlikte park bahçe düzenlemesi, asfalt, kaldırım ve bordür çalışmalarını da hızlandırdı.

Virüse karşı her türlü önlemi alan ekipler, Mamaklıların virüs sonrası keyifle gezip eğlenebileceği ortamları hazırlıyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Asfalt, kaldırım ve bordür çalışmalarımız sürüyor. Diğer yandan yürüyüş ve koşu parkurlarımızı yeniliyoruz. Parklarımızda bakım yapıyoruz. Çimlerimiz biçiliyor, çiçekler dikiliyor. Salgını sağlıkla aşınca güzel Mamakımızda rengarenk bir ortamda bir arada olacağız" dedi.

Mamaklıların yazın keyfini yemyeşil parklarda huzurlu bir şekilde sürmeleri için hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Köse, "Düzenli olarak yapılan peyzaj çalışmaları ile yeşilin en güzel tonlarının buluştuğu parklarda vatandaşlarımız virüs tehlikesi geçtikten sonra spor, dinlenme ve çeşitli aktivitelerle güzel vakit geçirebilecekler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel
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