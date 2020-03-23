Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mamak'ta yaşlılara belediyeden alışveriş desteği - Haberler

Mamak'ta yaşlılara belediyeden alışveriş desteği

ANKARA'nın Mamak ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışverişlerini belediye ekipleri yaparak, evlerine teslim ediyor.

23.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:48
Mamak'ta yaşlılara belediyeden alışveriş desteği

ANKARA'nın Mamak ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşların alışverişlerini belediye ekipleri yaparak, evlerine teslim ediyor.

Mamak'ta oturan ve sokağa çıkma yasağına uyarak evlerini terk etmeyen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, belediyeyi arayarak siparişlerini iletiyor. Belediye görevlileri, vatandaşların alışveriş başta olmak üzere taleplerini karşılayarak teslim ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, koronavirüsle mücadele kapsamında 'Evde Kal' çağrısına destek verdiklerini belirtti. Başkan Köse, "Telefonumuzu aradıkları takdirde ihtiyaçlarını belediye ekiplerimizce evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz. İlaçları biten vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını biz alıp götüreceğiz. 65 yaş üstü her gelen talebi değerlendireceğiz. Böylece dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Mamak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı

Son Dakika Güncel Haberleri

Şanlıurfa'da tedavi edilen kızıl akbaba doğaya salındı - Haber Yola tuzaklanan 60 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi - Haber İstanbul'da koronavirüs tedbirleri - Haber TOKAT Fırın esnafından, iş yeri kapanan işçilere pide desteği - Haber KÜTAHYA Domaniç Belediye Başkanı Ertürk, pazarda maske dağıttı - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin
Loading