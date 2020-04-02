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Mamak'ta "Yaya Dezenfekte Tüneli" kuruldu

Mamak'ta "Yaya Dezenfekte Tüneli" kuruldu Mamak Belediyesi vatandaşların kendilerini dezenfekte edebileceği yaya tüneli kurdu.

02.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:40
Mamak 'ta "Yaya Dezenfekte Tüneli" kuruldu
ANKARA - Mamak Belediyesi vatandaşların kendilerini dezenfekte edebileceği yaya tüneli kurdu.
Geçtiğimiz günlerde Samsun Yolu'ndan, Ankara 'ya giriş yönüne araç dezenfeksiyon tüneli oluşturan Mamak Belediyesi bir tünel de Mamak Belediyesi Hizmet binası önüne konuşlandırdı. Korona virüsüne karşı araçların tüm hijyen işlemlerini gerçekleştiren Mamak Belediyesi, vatandaşlar için de Yaya Dezenfekte Tüneli'ni faaliyete geçirdi. 3 noktadan, 360 derecelik açıyla ve otomatik sensörler aracılığı ile devreye giren tünel solüsyon buharı salgılayarak yayaları dezenfekte ediyor. Solüsyon buharının insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Tünelin girişini sosyal mesafe kurallarına göre işaretleyen Mamak Belediyesi, Yaya Dezenfekte Tüneline girmek isteyenlere maske dağıtıyor. Konuşlandırılan yaya ve araç dezenfeksiyon tünellerinden bütün vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.
Araçların her yanı dezenfekte ediliyor
Araçlar dezenfeksiyon tüneline girmeden önce Mamak Belediyesi Mobil Sağlık Ekipleri tarafından vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor.5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, sadece saniyeler içinde bir aracı dezenfekte edebiliyor.
Sosyal mesafeyi korumalıyız
Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte Virüsle Mücadele Eylem Planı hazırladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, " Bu plan çerçevesinde tedbirlerimizi uyguluyoruz. Bunlardan biri de araç ve yaya dezenfekte tünellerimiz. Hemşerilerimizin bu virüsten hem tez zamanda kurtulabilmesi, hem de birbirlerine bulaştırmaması için belediye olarak büyük bir gayret sarf ediyoruz" dedi. Belediyenin aldığı önlemlerin yanı sıra vatandaşların da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade eden Köse, "Sosyal mesafeyi mutlaka koruyacağız, ellerimizi sıklıkla yıkayacağız ve hijyene büyük önem vereceğiz. Siz evlerinizden çıkmayın. Biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Mamak’ta ’Yaya Dezenfekte Tüneli’ kuruldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Ankara, Mamak, Araç, Genel

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Mamak'ta "Yaya Dezenfekte Tüneli" kuruldu
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