08.07.2019 12:30
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Mamak'ta yaz dolu dolu geçiyor

Mamak

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sanattan spora kadar geniş bir yelpazede sosyal ve kültürel etkinliğin gerçekleştiği Mamak'ta Saimekadın Amfi Tiyatro, yaz etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sanattan spora kadar geniş bir yelpazede sosyal ve kültürel etkinliğin gerçekleştiği Mamak'ta Saimekadın Amfi Tiyatro, yaz etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Çocuklar için her hafta cuma günü düzenlenecek Çocuk Şenliği'nin ardından bu kez her cumartesi yaz konserleri ile Mamaklılar yazı doyasıya eğlenerek geçirecek. Geçtiğimiz Cumartesi günü ilki gerçekleştirilen yaz konseri ile mahalli sanatçı Atahan Koç Mamaklılara 2 saat müzik ziyafeti çekti. Kulakların pasını silen ve ücretsiz olan konsere çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşları sosyal hayatın içerisinde kültür-sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturarak boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri etkinlikler sunduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Her cuma Çocuk Şenliğimiz ve her cumartesi yaz konserlerimizle vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Birbirinden eğlenceli, renkli ve eğitici etkinliklerle Mamaklılara hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Mamak, Güncel

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