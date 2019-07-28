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Mamak'ta yaz konserleri

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleri sürüyor.

28.07.2019 14:04 Mamak'ta yaz konserleri
Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleri sürüyor.
Saimekadın Amfi Tiyatro'daki konserlerin bu haftaki konuğu Türk sanat müziği sanatçısı Cengiz Taşkent oldu.
Taşkent'in sevilen şarkıları seslendirdiği konseri, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Başkanvekili Mulla Ali Çetin, Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda müziksever dinledi.
Konserin ardından Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Fethiye yöresi oyunlarını sahneledi.

Mamak Belediyesi, Taşkent, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

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