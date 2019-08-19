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Mamak'ta yüzme havuzuna yoğun talep

Yaz mevsiminde yoğun ilgi gören Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu'na Haziran ve Temmuz aylarında 3 bin kişi kayıt yaptırırdı.

19.08.2019 10:14 Mamak'ta yüzme havuzuna yoğun talep
Yaz mevsiminde yoğun ilgi gören Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu'na Haziran ve Temmuz aylarında 3 bin kişi kayıt yaptırırdı.

Sıcak ve bunaltıcı havalardan uzaklaşarak serinlemek, günün yorgunluğunu ve stresini atarak hoşça vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu'na talep her geçen gün artıyor. Tesise Haziran ve Temmuz aylarında toplam 3 bin kişi kayıt yaptırırdı.

Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin dört mevsim hizmet verdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Her yıl binlerce vatandaşımızı ağırlayan tesisimizde eğlence ve keyfi bir arada sunuyoruz. Gençlerimizi sağlıklı bir ortamda bir araya getiriyor, onların hem fiziksel gelişimine katkıda bulunuyor hem de sosyalleşebileceği nezih bir ortam sunuyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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