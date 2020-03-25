Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mamak'ta zabıta ekiplerinin Korona virüs mesaisi sürüyor - Haberler

Mamak'ta zabıta ekiplerinin Korona virüs mesaisi sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarla vatandaşlardan büyük takdir toplayan Mamak Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile ilgili Mamak genelinde üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor.

25.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:50
Mamak'ta zabıta ekiplerinin Korona virüs mesaisi sürüyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarla vatandaşlardan büyük takdir toplayan Mamak Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile ilgili Mamak genelinde üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor.

Mamak Zabıtası, Ticaret Bakanlığı'nın 20 Mart'ta yayınladığı "Marketler ve Pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arası boşluk bırakılması" yönündeki genelgesi kapsamında pazar yerlerine denetim gerçekleştirdi.

Seçerek alma

Pazardan alışveriş yapan tüketicilerden sebze ve meyveye dokunmak isteyenlere ya da alışkanlık gereği dokunanlara 'seç al' uygulamasının yasaklandığını hatırlatan ekipler, ayrıca 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan satıcıları da tebligat doğrultusunda uyarı yaparak, tezgahları kaldırdı. Pazarlarda bütün satıcılara eldiven dağıtıldı, tezgahlar arasında güvenli mesafe oluşturmaları sağlandı. Pazarlar da vatandaşlar da, korona virüs ile ilgili bilgilendirilirken tezgahlar da satılan ürünlere dokunmamaları konusunda uyarı yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mamak Belediyesi, Zabıta, Mamak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısını paylaştı Haberler
Bakan, yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısını paylaştı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı
Van’da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haberler
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:30: Trafik ışıklarından 'evde kal' çağrısı - Haber 11:30: Sağlık çalışanları için tulum üretiyorlar - Haber 11:30: Kayseri açık cezaevi mahkumları meslek sahibi yapıyor - Haber 11:30: İzmit Belediyesi diğer hizmetleri de aksatmıyor - Haber 11:30: Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber 11:26: Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti - Haber 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:08: Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber