Haberler » Güncel » Mamak'ta zabıta yılbaşı denetimi yaptı - Haber

Mamak'ta zabıta yılbaşı denetimi yaptı

Ankara'nın Mamak ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yılbaşı öncesi iş yeri denetimleri yapıldı.

25.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:34 Mamak'ta zabıta yılbaşı denetimi yaptı
'nın ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yılbaşı öncesi iş yeri denetimleri yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşların sağlık koşullarına uygun tüketim yapabilmesini sağlamak amacıyla yürütülen denetim çalışmalarının yılbaşı öncesi sıklaştırdığı kaydedildi.
Özellikle, gıdaların tazelikleri, ambalajları, imal ve son kullanma tarihlerini gözden geçiren ekipler, işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda da çalışanları uyardı.
Denetimlerin asıl amacın Mamaklıların sağlığını korumak olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yapılan rutin denetimleri özel günlerde daha da artırıyoruz. Vatandaşımızın da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle gıda maddeleri üzerinde bulunan son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini ve olumsuz gördükleri durumları bildirmelilerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara, Zabıta, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32   Adana sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Haber
12:31   SİLİVRİ'DE SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ KÖPEĞİNİ GÖREN KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ - Haber
12:26   Akşehir'de çöp konteynerleri yenileniyor - Haber
12:26   Delice'de muhtarlar kahvaltıda buluştu - Haber
12:26   Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi göreve başladı - Haber
11:55   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
25.12.2019 12:33:58