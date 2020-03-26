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Mamak'taki eczanelere dezenfeksiyon

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde tüm eczanelerde ilaçlama çalışması başlattı.

26.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:14
Mamak'taki eczanelere dezenfeksiyon
Mamak Belediyesi, ilçe genelinde tüm eczanelerde ilaçlama çalışması başlattı.

Birçok insanın kullandığı ve bu nedenle korona virüse karşı risk altında olan eczanelere destek olmak amacıyla Mamak Belediyesi, ilçe genelinde tüm eczanelerde ilaçlama çalışması başlattı. Esnaf için alınması gereken bütün tedbirleri aldıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, toplum sağlığının korunması için kritik bir görevi yerine getiren eczanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin belediye ekiplerince dezenfekte edildiğini söyledi. Köse, "Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Kesinlikle paniğe kapılmaya gerek yok. Steril olması gereken her yeri en iyi şekilde temizliyoruz. Mamakımızı adeta baştan sona dezenfekte ettik. Korona virüse karşı alınması gereken tedbirlerin başında koruma ve korunma geliyor. Bu doğrultuda Mamak genelinde adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız. Ekiplerimiz Güzel Mamakımızın dört bir yanında gün boyu aralıksız bir şekilde dezenfeksiyon çalışması yapıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Murat Köse, Mamak, Güncel

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