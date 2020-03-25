Mamak'taki pazar yerlerine koronavirüs denetimi

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar yerlerini denetledi.Belediyeden yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığınca 20 Mart'ta yayınlanan "Marketler ve pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arası boşluk bırakılması" yönündeki genelge kapsamında, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.Denetimler kapsamında alışveriş yapan vatandaşlara sebze ve meyvelere temas etmemeleri uyarılarının yapıldığı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan satıcıların da alınan kararlar doğrultusunda tezgahlarının kaldırıldığı belirtildi.Açıklamada, bütün satıcılara eldiven dağıtımının yapıldığı ve pazar tezgahları arasında güvenli mesafe oluşturmalarının sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA