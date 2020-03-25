Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mamak'taki pazar yerlerine koronavirüs denetimi - Haberler

Mamak'taki pazar yerlerine koronavirüs denetimi

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar yerlerini denetledi.

25.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:02
Mamak'taki pazar yerlerine koronavirüs denetimi
Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar yerlerini denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığınca 20 Mart'ta yayınlanan "Marketler ve pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arası boşluk bırakılması" yönündeki genelge kapsamında, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.
Denetimler kapsamında alışveriş yapan vatandaşlara sebze ve meyvelere temas etmemeleri uyarılarının yapıldığı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan satıcıların da alınan kararlar doğrultusunda tezgahlarının kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, bütün satıcılara eldiven dağıtımının yapıldığı ve pazar tezgahları arasında güvenli mesafe oluşturmalarının sağlandığı kaydedildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Mamak Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısını paylaştı Haberler
Bakan, yurt dışında koronavirüsten ölen Türk sayısını paylaştı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı Haberler
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, hastaneden kaçtı
Van’da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haberler
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:30: Trafik ışıklarından 'evde kal' çağrısı - Haber 11:30: Sağlık çalışanları için tulum üretiyorlar - Haber 11:30: Kayseri açık cezaevi mahkumları meslek sahibi yapıyor - Haber 11:30: İzmit Belediyesi diğer hizmetleri de aksatmıyor - Haber 11:30: Bakırköy'de trafik kazası: 3 yaralı - Haber 11:26: Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti - Haber 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:08: Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber