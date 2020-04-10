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Mamak'tan 10 bin aileye gıda ve hijyen paketi

Mamak Belediyesi, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi 10 bin aile için gıda ve hijyen paketi hazırladı.

10.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:48
Mamak'tan 10 bin aileye gıda ve hijyen paketi
Mamak Belediyesi, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi 10 bin aile için gıda ve hijyen paketi hazırladı.

Mamak Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle sosyal yardımlarını artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi 10 bin aile için gıda ve hijyen paketi hazırlandı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katıldıklarını ve her noktada devletin yanında olduklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yardım kolilerinin de vatandaşların bu zor süreci atlatmasına bir nebze de olsa katkı sağlayacağını ifade etti. Köse, "Hamdolsun, belediyemiz güçlü. İnşallah, hemşehrilerimizi mağdur etmeden, bu sıkıntıyı en hafif hasarla atlatacağız" dedi.

"Olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz"

Salgının kendisini gösterdiği ilk günden itibaren tüm şehirde dezenfeksiyon çalışmalarına başladıklarını, ihtiyacı olan vatandaşlara destek için aktif şekilde sahada olduklarını belirten Belediye Başkanı Murat Köse, "Gıda ve hijyen kolilerini çalışanlarımız kendisi paketledi ve yine kendisi dağıtıyor. Herkes samimiyetle, fedakarca çalışıyor. Gönül Çarşımız üzerinden gönül köprüleri kuruyoruz. Hemşehrilerimizin bu virüsten hem tez zamanda kurtulabilmesi ve birbirlerine bulaştırmaması için belediye olarak olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz. Bu salgının üstesinden geleceğiz inşallah" diye konuştu.

Temel gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu paketlerden alabilmek için Mamak Çözüm Merkezi'ne (444 0149) veya Mamak Belediyesi WhatsApp (0533 811 83 83) hattına başvuru yapılabiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Murat Köse, Mamak, Güncel
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