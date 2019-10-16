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Mamak'tan Mehmetçiğe selam

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda 'Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı açıldı.

16.10.2019 10:34Mamak'tan Mehmetçiğe selam
Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda 'Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı açıldı.

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı. 42 mahalleden 504 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk maçı Büyükkayaş ve Peyami Sefa mahalleleri arasında gerçekleşti. Takımların Barış Pınarı Harekatı'na destek pankartı açmasının ardından turnuvanın başlangıç vuruşunu Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptı. Turnuvanın ilk maçını Peyami Sefa Mahallesi'ni 6-3 mağlup eden Büyük Kayaş Mahallesi kazandı. 1 ay boyunca sürecek Futbol Turnuvası, 4 Kasım tarihinde oynanacak final müsabakası ile sona erecek.

Turnuvanın başlangıç vuruşunu yapan Başkan Köse, mahalleler arası futbol turnuvasının amacının mahalle kültürünü yaşatarak, mahalleler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek olduğunu söyledi. Turnuvaya katılan takımlara başarı dileyen Köse, "Çocuklarımız ve gençlerimizin sporla uğraşması, sosyalleşmesi için farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu etkinliğimizle de hem çocuklar kötü alışkanlıklardan korunup spora yönelecekler hem de mahalleler arası tatlı bir rekabet yaşanacak. Şimdiden tüm mahallelere başarılar diliyorum. Kazanan dostluk olsun, centilmenlik olsun" dedi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Mamak Belediyesi, Futbol, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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