Mamak virüse karşı tam teyakkuz
Mamak Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirlerini artırdı.
16.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:39
Mamak Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı tedbirlerini artırdı. Belediye önüne konuşlandırılan mobil istasyon ile vatandaşların arabaları dezenfekte edilirken, dijital termometrelerle ateş ölçüldü.
Tüm güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıktığı Mamak'ta, vatandaşlara bireysel olarak almaları gereken tedbirler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Mobil istasyon ile yapılan dezenfeksiyon işlemi sırasında vatandaşlara ikram araçlarından çay ve çorba ikram edildi.
Mobil istasyon kuruldu
Korona virüsüne karşı ilçe genelinde sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu kapsamda başlattığımız mobil istasyon hizmetimiz ile vatandaşlarımızın araçlarını dezenfekte ediyoruz. Dünyayı etkisi altına alan virüs karşısında halkımızın sağlığı için tedbiri elden bırakmıyor, toplu kullanım alanlarında gerekli çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. Vatandaşların da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı uyarıları dikkate alarak kişisel önlemlerini almaları konusunda uyarıda bulunan Köse, "Mamak'ta yaşayan herkes, özellikle de çocuklarımız bizim için çok değerli" dedi. - ANKARA
Tüm güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıktığı Mamak'ta, vatandaşlara bireysel olarak almaları gereken tedbirler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Mobil istasyon ile yapılan dezenfeksiyon işlemi sırasında vatandaşlara ikram araçlarından çay ve çorba ikram edildi.
Mobil istasyon kuruldu
Korona virüsüne karşı ilçe genelinde sağlık önlemlerini en üst seviyeye çıkardıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu kapsamda başlattığımız mobil istasyon hizmetimiz ile vatandaşlarımızın araçlarını dezenfekte ediyoruz. Dünyayı etkisi altına alan virüs karşısında halkımızın sağlığı için tedbiri elden bırakmıyor, toplu kullanım alanlarında gerekli çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. Vatandaşların da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı uyarıları dikkate alarak kişisel önlemlerini almaları konusunda uyarıda bulunan Köse, "Mamak'ta yaşayan herkes, özellikle de çocuklarımız bizim için çok değerli" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel
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