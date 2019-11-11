Haberler » Güncel » Mamaklı çocuklar, Mevlit Kandili programında, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını öğrendi - Haber

Mamaklı çocuklar, Mevlit Kandili programında, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını öğrendi

Mamaklı çocuklar, Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını öğrendi.

11.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:37Mamaklı çocuklar, Mevlit Kandili programında, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını öğrendi
Mamaklı çocuklar, Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatını öğrendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Mamak Müftülüğü tarafından çocuklara yönelik "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi. Necmeddin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa 4 ile 6 yaş arasında çocuklar ve aileleri katıldı. Programda, çizgi film gösterimi ve çeşitli etkinliklerle çocuklara, Hz. Muhammed'in (s.a.v) hayatı anlatıldı.

Mamak Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an Kursları Koordinatörü Esen Özipek, çocuklara değerlerimizi drama, oyun ve hikayelerle vermeye çalıştıklarını söyleyerek, "Doğru, dürüst, ahlaklı, paylaşmayı bilen, Allah'tan korkan ve peygamberini seven nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz. Peygamber sevgisini de tam döneminde onlara en güzel şekilde verebilmek için bu sefer çocukların dilinden olsun dedik" dedi.

Programın sunuculuğunu gerçekleştiren tiyatrocu ve sunucu Hüseyin Goncagül de, "Sevgili Peygamberimizi, çocukların dilinde bir takım karakterlerle dile getirebilmek adına böyle bir format hazırladık. Yaklaşık 10 yıldır bunları çocuklarımızla paylaşıyoruz. İlk kez de Ankara'ya geldik" dedi.

Minikler de programda çok eğlendiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler. - ANKARA

Necmettin Erbakan, Mevlit Kandili, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:17 Eşi ve kızının yüzünü yakıp serbest kalmıştı, başsavcılık harekete geçti
16:17 Uyuşturucu kullanan kiracılar ev sahibini bıçakladı eşi ve çocuğunu dövdü
16:12 Varto'da 2 bin fidan dikildi
16:12 Çeltik'te fidanlar toprakla buluştu
16:11 Beyşehir'de şehit uzman onbaşı anısına fidan dikildi
16:00 Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi
15:53 İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nu kızdırdılar: Elini indir, haddini bildiririm sana
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:31 CHP'den kanun teklifi: İnternet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:18:09