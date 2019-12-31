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Mamaklı gençler yazarlarla buluşmaya devam ediyor

Mamak Belediyesi'nin başlattığı "Bir Kitap, Bir Yazar" söyleşileri devam ediyor.

31.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:51 Mamaklı gençler yazarlarla buluşmaya devam ediyor
Mamak Belediyesi'nin başlattığı "Bir Kitap, Bir Yazar" söyleşileri devam ediyor. Farkındalık oluşturmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlatılan proje kapsamında, ilçe genelinde her ay belirlenen okullarda öğrenciler yazarlarla buluşuyor.

Okudukları kitabın yazarı ile tanışma fırsatı yakalayan gençler aynı zamanda kitapla ilgili sorular sorarak yazarlarla söyleşi gerçekleştirebiliyor. "Bir Kitap, Bir Yazar" söyleşisi kapsamında bu ay Ege Anadolu Lisesi'nde "Uzaklık Yaralar" kitabıyla Yazar Ali Işık, Nahit Menteşe Anadolu Lisesi'nde "İrşadi" kitabıyla Yazar Fettani Battal, Şehit Bülent Karalı Anadolu Lisesi'nde "Kuşlu Süvetler" kitabıyla Yazar Özlem Göktaş, Hurin Yavuzalp Anadolu Lisesi'nde "İbrahimi Beklerken" kitabıyla Yazar Yavuz Ahmet öğrencilerle bir araya geldi.

Sanata ve edebiyata değer veriyoruz

Mamaklı gençlere katma değer sağlayacak projeler üretmeye devam edeceklerini ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Bu proje ile gençlerimize hem kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor hem de düşüncelerini ve yorumlarını yazarlarla paylaşma fırsatı sunuyoruz. Mamak Belediyesi olarak sanata ve edebiyata değer veren bir belediyecilik anlayışımız var. Kentimizden daha çok sanatçı ve edebiyatçı çıkması umuduyla, hem yazmanın hem okumanın önemini bizlerle paylaşan yazarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Anadolu Lisesi, Güncel

Kaynak: İHA

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