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Mamaklı hanımlar iş hünerlerini evde sergiliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında aile merkezlerine ara veren hanımlar hünerlerini evde sergiliyor.

10.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:20
Mamaklı hanımlar iş hünerlerini evde sergiliyor
Korona virüs tedbirleri kapsamında aile merkezlerine ara veren hanımlar hünerlerini evde sergiliyor.

Korona virüs salgını sonra Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinin çalışmalarına ara vermesinin ardından kursiyerler hünerlerini evde göstermeye başladı. Kurslarda aldıkları eğitimleri ürüne dönüştüren kursiyerler aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Bunlardan birisi de Hatice Karakütük. "Evde Kal" çağrısı sonrası işlerine evden devam eden Karakütük, korona virüse karşı komşuları için ücretsiz maske de dikiyor.

3 çocuk annesi Karakütük, "Hayat da iş de eve sığar. En önemlisi bu dönemi sağlık içinde geçirmek" derken, kadınlara salgın bitince aile merkezlerinden faydalanmalarını tavsiye ediyor.

Aile merkezlerinde Mamaklı hanımların hem sanatsal becerilerini geliştirdiğini hem de isteyenlerin ortaya çıkardığı ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kurslarımız sayesinde hanım kardeşlerimiz yeni yetenekler kazanıyor. Kazandıkları bu yetenekleri ürüne dönüştüren kursiyerlerimiz, bunları satarak ev ekonomisine de katkıda bulunabiliyor. Salgın sonra kursiyerlerimiz inşallah bu güzel ürünlerini aile merkezlerimizde alanında uzman eğitimcilerimiz ile üretmeye devam edecekler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Hatice Çarpar, Karakütük, Mamak, Güncel
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