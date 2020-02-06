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Mamaklı kadınların sinema keyfi

Mamak Belediyesi, aile merkezinde eğitim gören kursiyerlere sinema keyfi yaşattı.

06.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:48Mamaklı kadınların sinema keyfi
Belediyesi, aile merkezinde eğitim gören kursiyerlere sinema keyfi yaşattı.

Mamak Belediyesi Kayaş Aile Merkezi'nde eğitim gören yaklaşık 100 kadın kursiyer, "Eltilerin Savaşı" adlı filmi izledi. Belediyenin görevinin sadece yol, temizlik, kaldırım gibi temel hizmetleri yerine getirmek olmadığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşları kültür ve sanatla buluşturmanın da belediyelerin görevleri arasında olduğunu ifade etti. Kursiyerler, "Belediyemiz sayesinde hem mesleki tecrübe kazanıyoruz hem de sosyal hayata katılıyoruz. Bugün sinemaya geldik ve çok eğlendik. Bize bu imkanı sunan belediye başkanımıza teşekkür ederiz" dediler. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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