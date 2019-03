Mamut Art Project, 3-7 Nisan'da Yapılacak

Kaynak: AA

Mamut Art Project, Akkök Holding ana sponsorluğunda 3- 7 Nisan 'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.Mamut Art Project'ten yapılan açıklamaya göre, güncel sanatta umut vaat eden sanatçılar için benzersiz bir keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, bu yıl 3-7 Nisan'da KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek.Mamut'un 7. edisyonunda, bin 350 başvuru arasından seçilen 50 sanatçının 600'den fazla eseri sergilenecek. Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan ve her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, alanında uzman isimlerden oluşan jüri üyelerinin başvurular arasından belirlediği sanatçılara disiplinler arası bir paylaşım ve sergileme imkanı sağlıyor.Bu yıl etkinlik, sanatseverleri Mamut sanatçıları Ceren Özşahin ve Zeynep Tümertekin'in tasarlayacağı yeni bir sergi alanı karşılayacak.- Mamut Shots'ta özel hikayelerMotivasyon, kolektif güç, farkındalık, cesaret, ilk adım, üretken olma gibi kavramları, tek dozluk konuşmalara dönüştüren Mamut Art Project, bu yıl "Mamut Shots" adı altında Art Unlimited Genel Yayın Yönetmeni Merve Akar Akgün iş birliğinde gerçekleşecek heyecan verici bir konuşma serisi sunmaya hazırlanıyor.Burçak Bingöl Mirgün Cabas , Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek 'in kısa hikayeler paylaşacağı konuşma serisi, 6 Nisan'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek.- Mamut Çocuk Atölyeleri ile genç yaşta sanatÇocukları sanatla buluşturma imkanı sunan Mamut Çocuk Atölyeleri de The Nest iş birliği ile 6-7 Nisan'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek.The Nest ekibi, Mamut Çocuk Atölyeleri'nde etkileyici, eğlenceli ve keşfe açık yönelik bir atölye programı tasarladı. Yaratıcılıktan ilham alarak oluşturulan alanlarda çocuklar, yeni keşifler yapma fırsatı bulacak.- Mamut performansları 4. yılında2016'dan beri Mamut kapsamında yer alan Mamut Performansları programı, bu yılki başvurular arasından seçilen sekiz performansa yer verecek.Programda yer alacak sanatçılar, izleyenleri oyun oynamaya, dilek dilemeye, dans etmeye ve değişime tanık olmaya kadar uzanan birçok deneyime davet edecek.Üç yıldır Mamut Art Project kapsamında özel sergileriyle yer alan ve büyük ilgi gören alternatif sanat inisiyatifi Krüw bu kez çocukluğa inerek, masal klasiklerini ve onların unutulmaz kahramanlarını ele alıyor.Ekipteki her bir sanatçı, masal dünyasında sıkça karşılaşılan cadılar, prensesler, cüceler ve daha nice fantastik yaratık mercek altına alarak farklı bir masalı kendi çizgisiyle yorumlayacak.Serigrafi baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmalar, bu yıl Masalz by Krüw sergisiyle ziyaretçilerle buluşacak.