Mamut Art Project bugün açılıyor

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Mamut Art Project bugün açılıyorSelin GÜRSEL ' Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) ' KÜÇÜKÇİFTLİK Park'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen Mamut Art Project, bugün sanatseverler için kapılarını açıyor. 50 sanatçının 600'den fazla eserin yer aldığı proje, sergi düzeni, sanatçı performansları ve Mamut Shots programı ile ön plana çıkıyor.Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project'in 7'nci edisyonunda 50 sanatçının 600'den fazla eseri sergileniyor. Akkök Holding ana sponsorluğunda Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşen Mamut Art Project'te bu yıl; sanat eserlerinin yanı sıra yeni sergi alanı tasarımı, ünlü isimlerin ilham veren hikayelerinin yer aldığı Mamut Shots programı ve çocuk atölyeleri dikkat çekiyor. Bu sene Mamut Art Project'e seçilen eserler, sanatçı Memed Erdener (Extramücadele), koleksiyoner Ari Meşulam, küratör ve yazar Aslı Seven, Sanat Tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu ve Pi Artworks'ün kurucusu Yeşim Turanlı tarafından değerlendirildi.YENİ BİR SERGİ DÜZENİBu seneki proje hakkında bilgi veren Mamut Art Project Direktörü ve Kurucusu Seren Kohen, 'Mamut'a bir sene katılan bir sanatçı bir daha katılamıyor. Dolayısıyla ziyaretçilerimiz geldiği zaman yeni sanatçılarla tanışıyor olacak. Ayrıca bir yenilik olarak, iki Mamut sanatçısı olan Ceren Özşahin ve Zeynep Tümertekin tarafından bir sergi tasarlandı. ve bütün düzenimizi değiştirdik. Bunun da ziyaretçileri şaşırtacağını düşünüyoruz. Çünkü sanatçıları nasıl daha ön plana çıkartabileceğimizi ve onları birbirleri ile daha iyi nasıl konuşlandırabileceğimizi düşünüyorduk. Bir yandan da insanlara farklı bir gezi yolu çizmek istedik' dedi.BİN 350 KİŞİ ARASINDAN 50 KİŞİ SEÇTİLERBu sene bin 350 başvuru aldıklarını ve çok zorlandıklarını ifade eden Kohen, 'Jürimiz sayesinde üstesinden geldik. Önce jürilerimizle tek tek görüştük, sonra da toplu bir jüri görüşmesi ile son sanatçılara karar verdik' diye konuştu.Son iki senede 35 bin ziyaretçi ağırladıklarını da dile getiren Kohen, bu sene ziyaretçi sayısında artış beklediklerini de sözlerine ekledi.6 NİSAN'DA 7 ÜNLÜ İSMİ AĞIRLAYACAKLARBu seneki yeni programlardan da bahseden Kohen, 'Performans programlarımız, hafta sonu çocuk atölyelerimiz ve ilk defa yapacak olduğumuz Mamut Shots isimli ünlülerden kısa hikayeler dinleyebileceğimiz bir konuşma programı olacak. 6 Nisan Cumartesi günü Burçak Bingöl, Erdil Yaşaroğlu, Kürşat Başar, Mirgün Cabas, Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek'i ağırlayacağız' dedi.'Biz burada vakit geçirilmesini, buranın bir paylaşım ve sosyalleşme alanı olmasını istiyoruz' diyen Kohen ?Mamut zaten genelde bunu tutturabilmiş bir kurum. Bizim bu konuşmalar kısmını istememizin ve kısa hikayeler şeklinde planlamamızın sebebi ise sanatçıların motive olmasını istiyoruz. Bu başarılı isimlerden farklı hikayeler dinleyip kendilerinde o cesareti duymalarını istiyoruz. Performans programının sebebi ise farklı deneyimler yaşatmak ve tabi ki burada bulunma süresini mümkün olduğunca uzatarak paylaşımları arttırmak? ifadelerini kullandı.Sergi, 7 Nisan Pazar günü son bulacak.(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)