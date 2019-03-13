Kaynak: AA

Japon bilim adamları, 28 bin yıl önce yaşamış olan yünlü mamutun hücre çekirdeklerini kullanarak biyolojik hareketlilik sağlarken, bunun "mamutları yeniden hayata döndürme yolunda önemli adım" olduğu belirtildi.Sciencealert'in haberine göre, bilim adamları, 2010 yılında Sibirya'nın kuzeyinde kalıntıları çok iyi halde bulunan yünlü mamut Yuka'nın hücre çekirdeğini fare yumurtası hücrelerine yerleştirdi.Araştırma çerçevesinde Yuka'nın kemik iliği ve kas dokusundan çıkarılan en az zarar görmüş hücre çekirdekleri, laboratuvar ortamında olgunlaşma evresinden önceki dişi cinsiyet hücrelerine (ovosit) yerleştirildi.Toplamda 273,5 miligram dokudan 88 hücre çekirdeği alındı. Bazıları yumurta hücrelerine enjekte edildiğinde değişime uğrayanların, hücre bölünmesinden önceki aşama olan hücresel hareketlilik gösterdiği tespit edildi.Kindai Üniversitesinden gen mühendisi Kei Miyamoto, çalışmalarını, "mamutları yeniden hayata döndürme yolunda atılan önemli bir adım" olarak nitelendirirken, daha iyi koşullar altında muhafaza edilmiş hücre çekirdekleri elde ettiklerinde, hücre bölünmesi aşamasına geçen bir çalışmaya imza atabileceklerini söyledi.Uzmanlar, az hasar görmüş örneklerin de DNA kopyalama gibi çekirdek fonksiyonlarına olanak sağlayabileceğini varsayıyor.Çalışmanın ayrıntıları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.