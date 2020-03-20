Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Man Adası'nda karantinaya uymayan adam gözaltına alındı - Haberler

Man Adası'nda karantinaya uymayan adam gözaltına alındı

Man Adası'nda bir adam karantina kurallarına uymadığı için gözaltına alındı.

20.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:00
Man Adası'nda karantinaya uymayan adam gözaltına alındı
Man Adası'nda bir adam karantina kurallarına uymadığı için gözaltına alındı.

İrlanda Denizi'nde, İrlanda ile İngiltere arasında bulunan Man Adası'nda korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle adaya yurt dışından gelenlere uygulanan 14 gün kuralına (evde karantina) uymayan 26 yaşındaki adam gözaltına alındı. Adada karantina yasasına uymayan adamın gözaltına alınan ilk kişi olduğu belirtildi. Yasayı ihlal edenler 10 bin sterlin para cezasına veya 3 ay hapis cezasına çarptırılabiliyor.

Polis , insanları güvende tutabilmek için yasağın uygulanması gerektiğini aktardı. - LONDRA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : İngiltere, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

BBP Lideri Destici'den Miraç Kandili mesajı - Haberler Buğday yüklü tır devrildi - Haberler Korona virüs mesaisindeki sağlık personeline tatlı ikramı - Haberler Yaşlı adam evinde yanmış olarak ölü bulundu - Haberler İkinci Yargı Paketi TBMM'de (4) - Haberler Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi - Haberler Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler
Loading