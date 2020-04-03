Manav reyonu görevlisinden ’sırt yazılı’ sosyal mesafe uyarısı

SİVAS'ta bir marketin manav reyonu görevlisi Ayhan Kılıç (42), müşterilerin kendisine fazla yaklaşmasını önlemek için kıyafetinin sırtına 'lütfen mesafemizi koruyalım' yazısı dikti..

Sivas 'ta bir marketler zincirinin manav reyonunda çalışan evli ve 3 çocuk babası Ayhan Kılıç, koronavirüsten korunmak için kıyafetine 'lütfen mesafemizi koruyalım' yazısı dikti.Kılıç, müşterilerin sosyal mesafeye dikkat etmediğini belirterek," Lokantaların kapanması nedeniyle manavlarda sebze satışı çoğaldı. İnsanlar evlerinde daha çok yemek pişirmeye başladı. Bu nedenle işlerimizde bir artış oldu. Sosyal mesafe nedeniyle çok kez müşterileri uyardım. Bazı insanlar yanlış anladı. Ben de bu yanlış anlaşılmaların önüne geçmek, insanlarla sürekli konuşup rahatsız etmemek adına böyle bir çözüm buldum. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Beni görüp gülenler oluyor. Sırtıma bakıp 'güzel olmuş' diyenler de var. Sessiz bir şekilde, konuşmadan insanlara bir şeyler anlatabildiğimi düşünüyorum. Yazıyı okuyanlar mesafeyi koruyorlar" dedi.

- Sivas

Kaynak: DHA