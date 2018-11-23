23 Kasım 2018 Cuma 11:43



23 Kasım 2018 Cuma 11:43

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, manav ve marketlerde gıda denetimi yaptı.Manav ve marketlerde yapılan gıda kontrollerine Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da katıldı. Yapılan denetimler hakkında bilgi aktaran Yoldaş, "Gıda maddelerini çiftlikten sofraya, ham maddenin başlangıcından son mamule kadar her aşamada denetim ve kontrol ediyoruz. Kontrol planları kapsamında risk esasına göre uygun sıklıkta, haber vermeden hassasiyetle denetimleri gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın bilinçli tüketici olarak ambalajsız, açıkta satılan, etiketsiz üreticisi, markası ve gıda iş yeri siciline kaydı olmayan firmalara ait ürünleri gıda güvenilirliği açısından satın almamaları gerekmektedir. Ürünleri satın alırken etiketlerinde belirtilen muhafaza şartlarına uygun muhafaza edilip edilmediği, son tüketim tarihlerinin geçmemiş olması ile ambalajlarının sağlam ve şişmemiş olması mutlaka kontrol edilmelidir" dedi. - BİLECİK