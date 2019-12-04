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Manavcı genç kampanyayla 600 kitap topladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde manav işleten Abit Mengeş isimli genç, sosyal medyada başlattığı kampanyayla yaklaşık 600 kitap topladı.

04.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:40Manavcı genç kampanyayla 600 kitap topladı
Hakkari'nin ilçesinde manav işleten Abit Mengeş isimli genç, sosyal medyada başlattığı kampanyayla yaklaşık 600 kitap topladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde manav işleten Abit Mengeş isimli genç, 4 ay önce sosyal medya üzerinden kitap toplama kampanyası başlattı. Mengeş bir yandan sebze-meyve satarken bir yandan da kitap topladı. 'Bir Kitap, Bir Gelecek' kampanyasıyla yaklaşık 600 kitap toplayan Yüksekovalı Abit Mengeş, hedefinin 2 bin kitap olduğunu ve bu hedefe ulaştığında ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını belirtti. Mengeş, "Küçüklükten beri hayalimde olan bir şeydi. İnsanlara yardım etmek istiyorum, özellikle küçük çocuklara. Bu yüzden 'Bir Kitap Bir Gelecek' kampanyası başlattım. İlk olarak sosyal medya aracılığıyla Yüksekova çapında başlattım. Kampanyayı başlattıktan sonra arkadaş, dost ve akrabalar geldiler, kampanyama destek için kitap yardımında bulundular. Dalga geçenler de oldu. Buradan dalga geçenlere teşekkür ediyorum. Onlar dalga geçtikçe ben daha çok odaklandım, daha çok kitap toplamaya başladım" dedi.

Kampanyayı 4 ay önce başlattığını kaydeden Mengeş, "İlk başlarda kendi imkanlarımla karşılamak istiyordum, ancak işler iyi gitmeyince yapamadım. Gelen kitapların yarısını burada manav dükkanımda, yarısını da dükkanda yer olmadığı için evde biriktiriyorum. Konu hakkında yetkililerle görüştüm, kitapları toplamam için izin verdiler. Şu ana kadar 600 kitap topladım. Hedefim 2 bin kitap ve bu kitapları topladıktan sonra milli eğitim yetkilileri ile beraber durumu iyi olmayan okullarda dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

"Geleceğimiz okuyan öğrencilerimize bağlı" diyen Mengeş, şöyle devam etti:

"Okuyarak bizler daha geleceği güzel bir Yüksekova'ya kavuşabiliriz. Manav dükkanı işletiyorum, tezgahçılık yapıyorum. Bir yandan kitap topluyorum, bir yandan işimi yapıyorum. Herkesten destek bekliyorum."

Kampanyaya kitap bağışında bulunarak destek veren Engin Kılıç isimli genç ise "Kampanyayı sosyal medyadan gördüm. Evimizde okuduğumuz fazla kitaplar vardı. Ben de destek vermek istedim. Bir kitap bir insan diyerek kampanyaya destek olmak isteyen arkadaşları bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Güncel

Kaynak: İHA

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