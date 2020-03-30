Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manavdan hırsızlık kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir manavdan madeni para ve meyve çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

30.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:11
Manavdan hırsızlık kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir manavdan madeni para ve meyve çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Orhaniye mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Cihan Adak'a ait manavda meydana geldi. Gece saatlerinde kapalı olan manava giren kimliği belirsiz hırsız, ilk olarak iş yerinin kasasındaki madeni paraları, ardından da poşetlere doldurduğu meyveleri çaldı. Manavda alışveriş yapar gibi rahat tavırlar sergileyen hırsız, kayıplara karıştı. Hırsızı manavdan çıkarken gören bir arkadaşının uyarısı üzerine gelen iş yeri sahibi Cihan Adak (29), güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda hırsızlığı fark eden Adak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızı yakalamak için soruşturma başlatıldı.

'GELİP BİZE İHTİYACI OLDUĞUNU SÖYLESE YARDIMCI OLURDUM'

Arkadaşının uyarısıyla manava geldiğini belirten iş yeri sahibi Cihan Adak, "Diğer dükkanımızı kapattığımız sırada bir arkadaş yanımıza gelip, dükkandan birinin çıktığını gördüğünü söyledi. Güvenlik kameralarını incelediğimizde hırsızın, kasadaki paralar ile tezgahta bulunan meyveleri çaldığını gördük. Çok rahat bir şekilde dükkana girip, içerden hırsızlık yapmış. Böyle şeyler yapmalarına gerek yok. Zor günlerden geçiyoruz. Gelip bize ihtiyacı olduğunu söylese yardımcı olabiliriz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Orhaniye, Ankara, İnegöl, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Manavdan hırsızlık kamerada - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor Haberler
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular, camdan cama gün yapıyor
2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim

Son Dakika Güncel Haberleri

12:18: Aydın Büyükşehir Belediyesi veznelerine Korona virüs önlemi - Haber 12:18: Yozgat Şehir Hastanesi'nde normal hasta kabulü durduruldu - Haber 12:18: Sultanbeyli ve Küçükçekmece'de kıraathaneler denetlendi - Haber 12:18: İtalya, Kovid-19'a karşı "ekonomik dayanışma" göstermeyen AB'yi eleştirdi - Haber 12:17: Kızılay'dan yaklaşık 20 bin kişiye karantina yemeği - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:10: Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber