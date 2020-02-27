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Manavgat Adliyesi müzik korusu konsere hazırlanıyor

Manavgat Adliyesi bünyesinde, adliye personeli, avukatlar ve kamu kurumlarında çalışan personelden oluşan müzik korusu kuruldu.

27.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:22Manavgat Adliyesi müzik korusu konsere hazırlanıyor
Adliyesi bünyesinde, adliye personeli, avukatlar ve kamu kurumlarında çalışan personelden oluşan müzik korusu kuruldu.

Manavgat Adliyesi konferans salonunda çalışmalarına sürdüren koro, ilk konserini 13 Mart akşamı Atatürk Kültür Merkezinde verecek. Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz'ın destekleriyle adliye çalışanlarının girişimiyle kurulan ve çalışmalarını mesai sonrası Manavgat Adliyesi konferans salonunda sürdüren koroyu 13 Mart akşamı vereceği konserin heyecanı sardı.

Koro çalışmasını yakından takip eden ve her türlü desteği veren Başsavcı Ramazan Yılmaz Manavgat Adliyesi Halk Müziği korosunun kurulmasında emeği geçenlere adliye personeli, avukatlar ve koroya dışarıdan destek veren ekibe teşekkür etti.

Bu tür sosyal faaliyetlerin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu, medeni cesaret istediğini belirten Başsavcı Yılmaz, "Biz arkadaşlarımıza her zaman destek veriyoruz. Mesai saatlerinin ardından ailelerinize, yakınlarınıza ayıracağınız zamandan fedakarlık yaparak sosyal etkinlik projesi çerçevesinde bir araya geliyorsunuz. Hem adliyemizin bütünlüğünü göstermek bağlamında hem sanatsal aktivite, hem de sosyal sorumluluk çerçevesinde bu çok önemli ve çok da güzel bir olay" diye konuştu.

Adliye bünyesinde böyle güzel bir etkinliğin gerçekleşmesine ellerinden geldiğince destek vermeye çalıştığını belirten başsavcı Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Bu koro, mesai dışında da bir ve beraber hareket etme bağlamında oluştu. Güzel işlere ve güzel projelere imza atacaklarını düşünüyorum. Böyle bir birlikteliğin adliye çatısı altında oluşmasına biz destek verdik. Adliye çalışanlarımız da insan, onlarında sosyal aktivitelere ihtiyacı var. Ben kendilerini canı gönülden kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Başsavcı, Manavgat, Güncel

Kaynak: İHA

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