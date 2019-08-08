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Manavgat Ballıbucak'da köprü bakım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsalda konforlu ve güvenilir ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor.

08.08.2019 11:53 Manavgat Ballıbucak'da köprü bakım çalışması
Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsalda konforlu ve güvenilir ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manavgat'a bağlı Ballıbucak Mahallesi yolunda bulunan ve yoğun yağışlarda tıkanan köprüde bakım çalışması gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsal bölgelerin konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti alabilmesi için Antalya'nın dört bir yanında yol, asfalt ve bakım onarım çalışması yürütüyor. Bu kapsamda alt yapı ekipleri, Manavgat'ın Ballıbucak Mahallesi yolu üzerinde bulunan ve yoğun yağışlardan dolayı tıkanan köprüde bakım çalışması yapıyor. Ekipler, yağışlardan dolayı köprüyü kapatan malzemeyi iş makineleriyle boşaltıyor ve şarampolleri temizliyor. - ANTALYA

Ballıbucak, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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