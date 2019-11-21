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Manavgat Belediyesi ana caddelerde hizmet seferberliği başlattı

Manavgat Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı devam meclisinde alınan karar sonrasında devri yapılan ana caddelerde hizmet seferberliği başlattı.

21.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:02Manavgat Belediyesi ana caddelerde hizmet seferberliği başlattı
Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı devam meclisinde alınan karar sonrasında devri yapılan ana caddelerde hizmet seferberliği başlattı.

2014 yerel seçimlerinden sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna geçip Kasım ayı devam meclis toplantısında 41. gündem maddesinde oy çokluğuyla yeniden Manavgat Belediyesi'nin sorumluluğuna verilen caddelerde, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ortak çalışma başlattı. Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri, caddelerin sorumluluğunun tekrar alınmasının ardından vatandaşların yürümesini engelleyen kaldırım işgallerine son vermek, uygunsuz konulan ayaklı tabelaların kaldırılmasını sağlamak, dilencileri tespit ederek bölgeden uzaklaştırmak amacıyla denetim yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise ana arterlerde bakım çalışmalarına başladı. İlk etapta, Hasan Fehmi Boztepe caddesi, Şehit Halil İbrahim Mudul Kavşağı, Yapay Şelale Kavşağı'ndaki refüjlerde yabancı ot temizliği, budama, çim biçme ve ekim çalışmaları yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ana cadde ve kavşaklarda kaldırım tamiratı, yama, asfalt gibi çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ekipler ilk iş olarak Hasan Fehmi Boztepe Caddesi, İbrahim Sözen Caddesi ve Demokrasi Bulvarı'nda kaldırım bakımı ve onarımı işlerini yürütüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı devam meclisinde alınan karar gereği, Manavgat Belediyemize devri yapılan ana caddelerimizde, kontrolü bugün itibarıyla ele almış bulunuyoruz. Belediyemizin Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, sabah saatlerinden itibaren, caddelerimizde denetimlere ve bakım onarım çalışmalarına başladı. Manavgat halkına layık olduğu en iyi hizmeti vermek amacıyla çalışmalarımız bugünden itibaren tüm hızıyla devam edecek" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Güncel

Kaynak: İHA

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