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Manavgat Belediyesi maske üretip dağıtıyor

Korona virüs salgınına karşı gerekli her türlü önlemi alan Manavgat Belediyesi, bünyesinde üretimini yaptığı maskeleri genelgenin yayınlandığı sabahtan itibaren semt pazarlarında vatandaşa ve esnafa ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

05.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:32
Manavgat Belediyesi maske üretip dağıtıyor
Korona virüs salgınına karşı gerekli her türlü önlemi alan Manavgat Belediyesi, bünyesinde üretimini yaptığı maskeleri genelgenin yayınlandığı sabahtan itibaren semt pazarlarında vatandaşa ve esnafa ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Manavgat Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile "Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu bulunduğu tüm alanlarda maske zorunluluğu" getirilmesi üzerine harekete geçti. Manavgat Belediyesi ekipleri, genelgenin yayınlandığı sabahtan itibaren maske üretim atölyesinde üretilen maskeleri halka ulaştırmaya başladı. Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dü Cumartesi Pazarı'nda, bugün de (Pazar günü) Aşağıpazarcı Mahallesi Pazartesi Pazarı alanı ve Sarılar Pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara steril maske dağıtımlarını düzenli olarak gerçekleştirdi. Zabıta Ekipleri, vatandaşı ve esnafı maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirdi.

Sözen atölyelerde inceleme yaptı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye bünyesinde kurulan ve kadınların çalıştığı maske üretim atölyesini ziyaret ederek üretim ile ilgili bilgiler aldı. Hijyenik ortamda üretildikten sonra yeniden sterilizasyonu gerçekleştirilerek halka dağıtılacak olan maskeleri inceleyen Sözen, emeği geçen ekibe teşekkür etti. Manavgat Belediyesi'nin güçlü bir belediye olduğunu dile getiren Sözen, ihtiyacı karşılayacak kadar maske stoklarının bulunduğunu dile getirdi. Sözen, genelgenin yayınlandığı sabahtan itibaren tüm Pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, pazartesi gününden itibaren de daha geniş evlere ve kamu kurumlarına dağıtılarak geniş kitlelere ulaşacaklarını anlattı.

Yardım paketlerinde dağıtalacak

Sözen, "Manavgat Belediyesi maske üretim atölyemiz, kentimizde herkese dağıtımının yapılabilmesi amacıyla gece gündüz çalışarak sürekli olarak üretim yapıyor. Sterilizasyonu sağlanarak dağıtıma hazırlanacak olan maskelerimiz, Dünden itibaren pazar yerlerinde esnaflarımıza, pazara giren tüm vatandaşlarımıza dağıtılmaya başlandı. Steril maskelerimiz ilk etapta Pazartesi gününden itibaren tüm kamu kurumlarında çalışan personellere ve sosyal yardım paketlerimizin içerisinde halkımıza ulaştırılacaktır. Bununla birlikte belediye ekiplerimiz, tüm halkımıza steril maskelerimizi evlere ulaşmak suretiyle dağıtacaktır. Panik yapmayalım. Tüm halkımıza yetecek maskemiz mevcuttur. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, sağlığımız için kurallara uymaları, topluma açık alanlarda ve özellikle pazar yerlerimizde maskelerini mutlaka takmalarıdır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Güncel
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