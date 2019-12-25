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Manavgat Belediyesi Özgürlük Bandosu kurdu

Manavgat Belediyesi, belediye bünyesinde bir bando kurarak, "Özgürlük" adını verdi.

25.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:41 Manavgat Belediyesi Özgürlük Bandosu kurdu
Belediyesi, belediye bünyesinde bir bando kurarak, "Özgürlük" adını verdi. Manavgat Belediyesi Özgürlük Bandosu, ilk çalışmalarına başladı.

Manavgat Belediyesi, kent tarihinde ilk kez belediye bünyesinde bir bando kurdu. Başkan Şükrü Sözen'in talimatıyla harekete geçen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ilk etapta çalıştırıcıları belirleyerek bandoya kayıtları almaya başladı. Kuruculuğunu ve çalıştırıcılıklarını THM Topluluğu Korosu şefi Onur Gök ve Deniz Kuvvetlerinden emekli bandocu Aslan Hayran'ın yaptığı Manavgat Belediyesi Özgürlük Bandosu, ilk çalışmalarına, başladı. Ağırlıklı olarak belediye çalışanları ve her kesimden vatandaşın katıldığı bando ilk çalışmalarına başladı. Trombon, trompet, bariton, tuba (Büyük bas), klarnet, yan flüt, saksafon, zil ve davuldan oluşan üflemeli ve vurmalı çalgılarla ilgili enstrüman ve nota eğitimlerini almaya başladı. Bando ekibinin, daha çok yaz aylarında yapılan festivaller ve bayramlarda halkla bir araya gelmesi planlanıyor. Manavgat Belediyesi bünyesinde "Özgürlük" adı verilen bir bandonun kurulması, kent halkını da heyecanlandırdı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat Belediyesi bünyesinde "Özgürlük" adını verdiğimiz bandomuz kuruldu. Ağırlıklı olarak belediye çalışanlarımızdan oluşturduğumuz, bunun dışında müziğe sevdalı vatandaşlarımızın da yer aldığı bandomuz, etkinliklerimizde halkımızla buluşmak için tüm sevdalarıyla çalışıyor. Kendilerini bu girişimlerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi. - ANTALYA

Şükrü Sözen, Manavgat, Güncel

Kaynak: İHA

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