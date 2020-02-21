Haberler » Güncel » Manavgat Belediyesinden kaldırım ve asfalt atağı - Haber

Manavgat Belediyesinden kaldırım ve asfalt atağı

Manavgat Belediyesi, Örnek Mahallesi ve Çakalderesi Mevkiinde, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları başlattı.

21.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:44Manavgat Belediyesinden kaldırım ve asfalt atağı
Belediyesi, Örnek Mahallesi ve Çakalderesi Mevkiinde, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları başlattı.

Kentin ticari hayatında büyük önem taşıyan Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi Doğu Garajı önündeki 700 metrelik yolu sıcak asfaltla yenileyen belediye ekipleri, yine aynı mahallede 1507 ve 1510 numaralı sokaklarda ise kaldırım çalışması başlattı. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ın kent girişi olan Çakal Deresi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde 1 kilometrelik yola sıcak asfalt dökerek ulaşımı modern ve güvenli hale getirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mevsim şartları müsaade ettiği sürece asfalt ve kaldırım çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini dile getirerek, hizmetlerin ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde devam edeceğini ifade etti. - ANTALYA

Manavgat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 15:38:24