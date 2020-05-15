Manavgat Belediyesinden sokağa çıkan gençlere maske

Manavgat Belediyesi, 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 15 ile 20 yaş arasındaki gençlerin gönül rahatlığı ile dışarıda gezebilmeleri için maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Manavgat Belediyesinden sokağa çıkan gençlere maske
15.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:06
Manavgat Belediyesi, 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 15 ile 20 yaş arasındaki gençlerin gönül rahatlığı ile dışarıda gezebilmeleri için maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Manavgat Belediyesi maske dağıtımını Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı önünde kurduğu stantlardan gerçekleştirdi. Saat 11.00 itibariyle cadde ve sokaklarda özgürce gezen gençler, Manavgat Belediyesinin maske dağıtımından dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirerek Manavgat Belediyesi çalışanlarına ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise yaptığı açıklamada gençlerin uzun bir aradan sonra sokağa çıkmalarının mutluluğunu birlikte yaşadıklarını belirterek maske dağıtımını onların sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, " 15 ile 20 yaş arasındaki çocuklarımızın uzun bir aradan sonra sokaklarımızda özgürce gezmesini görmek bizleri de oldukça mutlu etti. Onların sağlıklı ortamda gönül rahatlığıyla gezebilmeleri amacıyla belediyemiz, Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı önünde maske dağıtımı gerçekleştirdi. Manavgat Belediyesi, kentte yaşayan bütün vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli bütün çalışmaları gerçekleştirmeye devam edecektir." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Şükrü Sözen, Manavgat, AKM, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın’ın Emir Sarıgül’le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Haber
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Sedat Peker’i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Beşiktaş’ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı Haber
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Yoğunluk sonrası İstanbul’daki AVM’ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Haber
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı Haber
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Haberler››Güncel››Manavgat Belediyesinden sokağa çıkan gençlere maske - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:56: Yeşilyurt'ta üreticiye destek - Haber 13:56: Gaziantep'te bezelye hasadı başladı - Haber 13:56: Düzce Valisi Dağlı'dan sokakta maske denetimi - Haber 13:55: Tatvan'daki metruk binalar yıktırıldı - Haber 13:55: Ecdadın asırlık gelenekleri yaşatılıyor - Haber 13:44: MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu - Haber 12:25: Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti - Haberler 12:07: Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak - Haber 11:00: Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! - Haber