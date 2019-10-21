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Manavgat Belediyespor liderliği bırakmadı

Bölgesel Amatör Ligi'nin favori takımı olan Manavgat Belediyespor, Çal Belediyespor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

21.10.2019 13:01Manavgat Belediyespor liderliği bırakmadı
Bölgesel Amatör Ligi'nin favori takımı olan Manavgat Belediyespor, Çal Belediyespor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grupta mücadele eden Manavgat Belediyespor ligin 5. haftasında Denizli ekibi olan Çal Belediyespor'un konuğu oldu. Çal Vali Yusuf Ziya Göksu Stadında yapılan mücadeleyi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve çok sayıda Manavgat Belediyesporlu taraftar izledi. Maçın henüz 5. dakikasında Ali Rıza Gündüz'ün golüyle öne geçen Çal Belediyespor'un sevinci çok uzun sürmedi. 13. Dakikada Volkan Çağlar'ın gölüyle skoru eşitleyen Manavgat Belediyespor, 30. dakikada da Serkan Bultan'ın golüyle öne geçti. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede gülen taraf lider Manavgat Belediyespor oldu. Geleneği bozmayarak galibiyet serisini sürdüren Manavgat Belediyespor 13 puanla liderliğini korudu. Manavgat Belediyespor 27 Ekim Pazar günü, 6 puanı bulunan Akşehirspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Manavgat Atatürk Stadyumunda oynanacak mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar için Atatürk Kültür Merkezi önünden araç kaldırılacak. - ANTALYA

Yusuf Ziya Göksu, Manavgat, Denizli, Çal, Spor

Kaynak: İHA

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