Haberler » Spor » Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor

Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor

Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor'u 1-0 yendi.

14.10.2019 11:00Manavgat Belediyespor şampiyonluk mücadelesine devam ediyor
Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor'u 1-0 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Manavgat Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sarayönü Belediyespor'u 1-0 yendi. Maçın başlama düdüğüyle oyun kontrolünü elinde bulunduran Manavgat Belediyespor, Engin Ege'nin 17'nci dakika da köşe vuruşundan attığı kafa golüyle ilk devreyi önde tamamladı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte kontrollü oyun sergileyen Manavgat Belediyespor, maçı 1-0 lık skorla yenerek 7. Grubun liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakayı binlerce Manavgat Belediyesporlu taraftarla takip eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sezon sonunda kupayı kaldıran taraf olacaklarını ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, " Takımımızın gösterdiği mücadelenin bizi sezon sonunda hak ettiğimiz noktaya taşıyacağına inancım tam. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Manavgat Belediyespor, 20 Ekim Pazar Günü Denizli takımı olan Çal Belediyespor ile müsabaka oynayacak. - ANTALYA

Sarayönü, Manavgat, Ege, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:20 Çorlu Belediyesi 2. Lig'e galibiyetle başladı
12:24 Yeni transfer Siyahdemir, sağlık kontrolünden geçti
12:18 Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları yarın başlayacak
12:19 Kepez'de galibiyet sevinci
12:24 İbrahim çolak'ın ödülü annesi ve babasına
12:17 Basketbol Aday Hakem Kursu'na son başvuru bugün
12:22 Euro 2020 elemeleri'nde yarın türkiye'de top koşturan 8 oyuncu sahaya çıkıyor
14.10.2019 12:31:34