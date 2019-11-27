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Manavgat Emniyet Müdürü Özgönül'den, Gazipaşa Emniyet Müdürü Akbıyık'a plaket

Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Akbıyık, Gazipaşa Emniyet Müdürü Mehmet Akbıyık'a Manavgat'ta görev yaptığı süreçte özverili çalışmaları nedeniyle plaket takdim etti.

27.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:33Manavgat Emniyet Müdürü Özgönül'den, Gazipaşa Emniyet Müdürü Akbıyık'a plaket
Emniyet Müdürü Mustafa Akbıyık, Emniyet Müdürü Mehmet Akbıyık'a Manavgat'ta görev yaptığı süreçte özverili çalışmaları nedeniyle plaket takdim etti.

4. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Manavgat Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Akbıyık, 2010-2019 yılları arasında Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde değişik birimlerde görev yaptıktan sonra Ekim ayında 3. Sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmiş ve Gazipaşa Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.

Yaklaşık 2 aydır Gazipaşa Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mehmet Akbıyık, Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Mehmet Akbıyık'a Manavgat'ta görev yaptığı süre içerisinde mesai mefhumu gözetmeksizin özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim etti. Özgönül, Akbıyık'a yeni görevinde başarılar diledi. - ANTALYA

Mustafa Akbıyık, Gazipaşa, Manavgat, Güncel

Kaynak: İHA

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