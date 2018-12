Manavgat İhracatında Yüzde 381,2 Artış

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:10



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:10

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, son bir yılda Manavgat ihracatında yüzde 381.2 artışla rekor yaşandığını söyledi.Manavgat'ta MATSO ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) İşbirliğiyle dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlendi. MATSO Otagar Toplantı Salonunda gerçekleşen seminere MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, BAİB TİM Delegesi Murat Güngör ile MATSO Yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda ihracatçının yanı sıra ihracat yapmak isteyen firmaların temsilcileri katıldı. Seminerde ihracatçılara; devlet destekleri, İran pazarına ihracat ve Eximbank kredileri hakkında bilgi verildi.Boztaş: "12 milyon dolar ihracat"Seminerin açılışında konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, 2013 yılından bu yana ihracatın Manavgat'ın önemli gelir kalemlerinden birisi olduğunun belirterek 2018 yılı Ocak -Eylül döneminde Manavgat'tan 12 milyon dolar ihracat gerçekleştiğini söyledi. 2013 yılında 1 şirketin ihracat yaptığını hatırlatan Boztaş, "şu anda ise Antalya İhracatçılar Birliğine 131 firmamız kayıtlı. 71 firma aktif olarak ihracat yapıyor. 55 firmamız ise ihracat yapar duruma gelmiştir. Dünyanın çok değişik bölgelerine farklı ürünler ihraç ediyoruz" dedi."İhracatımız yüzde 381.2 arttı"Ahmet Boztaş, Manavgat'tan son 5 yılda yapılan ihracatının yüzde 831,2 oranında arttığını kaydederek, gelecek 5 yılda bu ilçeden gerçekleşen ihracatın daha da artmasını beklediklerini söyledi. Turizm ve tarıma dayalı ekonomilerine ihracat gelirlerinin eklenmesinin önemine değinen Boztaş, "2018 yılı Ocak Eylül döneminde ihracat Türkiye'de yüzde 12.4, Antalya'da yüzde 8.8 artarken Manavgat'ta ise bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 381.2 artış göstermiştir. Manavgat'ta artık önemli gelir kaynaklarımızdan birisi de ihracat olacak gibi görünüyor.""Hedef ilçe ihracatını arttırmakArtık ihracat rakamlarının da önemli bir gelir kalemi olduğuna vurgu yapan Boztaş, "Manavgat'ın gelecek 5 yılda Antalya'nın tamamının gerçekleştirdiği yaklaşık 1 milyar doları bizim gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun içinde OSB'nin kurulması için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.Bahar: "İhracatçılar her türlü desteği veriyoruz"BAİB Başkanı Hakkı Bahar ise "Finike'den yola çıkan 6 bin tır, ilçemizin ihraç ürünlerini farklı coğrafyalara taşıdı. İnşallah Manavgat ilçemizde bu potansiyeli yakalar." Antalya, Burdur ve Isparta illerinin ilçeleriyle birlikte ihracatta sektör ve pazar çeşitliliğini sağlaması gerektiğini ifade eden Başkan Bahar, "Bunun için çalışıyoruz. İhracatımızın yüzde 54'ünü 2 sektör gerçekleştiriyor. Bu 2 sektörü ve ana pazarlarımızı elbette daha da geliştireceğiz. Ancak geriye kalan sektörlerimizi ve hedef pazarları da geliştireceğiz" dedi. BAİB olarak ihracatçının her zaman yanında olduklarını kaydeden Başkan Bahar, "Ben ihracatçı olacağım, ihracat yapacağım' dediğiniz zaman yanınızda olacağız. Sizlere her türlü desteği sağlayacağız. Yeter ki firmalarımız ihracat yapsın, ülkemize döviz kazandırsın" diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından Dış Ticaret Uzmanı Zeynep Sezen katılımcılara Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim, Marka, ve Tasarım Destekleri ve Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi konularında bilgi verdi. Seminerin ikinci bölümünde ise Dış Ticaret Uzmanı Harun Koçak, Ülke Masaları-İran Pazarına İhraç İmkanları konularına değindi. Türk Eximbank Antalya Şube Müdürü Ahmet Aydınlı'nın ihracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları hakkında sunumu ile seminer sona erdi. Başkan Boztaş ve Başkan Bahar, günün anısına konuşmacılara plaket ve Manavgat'ın yöresel ürünlerini takdim etti. - ANTALYA