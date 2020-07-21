Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne Zafer Karaarslan atandı

ANTALYA (İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı yaz dönemi rütbe terfileri ve atamalarının ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaarslan atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı yaz dönemi rütbe terfileri ve atamalarının ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcılığına, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ise Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaarslan atandı.

Atamaların ardından Mustafa Hilmi Özgönül, Antalya Emniyet Müdür yardımcısı olarak göreve başlamak için ilişiğini keserken, Manavgat'ın yeni Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaarslan da Serik ilçesindeki görevinin ardından Manavgat'a geldi.

Özgönül ve Karaaslan Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nde bir süre görüşerek bilgi alışverişinde bulunurken, yeni görevlerinde birbirlerine başarı diledi.

Diğer taraftan 2020 yılı yaz dönemi atamaları kapsamında Manavgat Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Emniyet Amiri Fuat Polat, Demre Emniyet Müdür Vekilliğine atanırken, Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Güvenlik Büro Amiri olarak görev yapan Davut Meral ise Alanya Emniyet Müdürlüğü bünyesine atandı. - ANTALYA