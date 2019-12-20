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Manavgat'ın ormanları kızılötesi görüntü alabilen foto kapanlar koruyacak

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü emrine tahsis edilen foto kapanlar, orman yangınları başta olmak üzere kaçak kesim ve diğer tehlikelere karşı hassas noktalara konuşlandırılacak.

20.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:57 Manavgat'ın ormanları kızılötesi görüntü alabilen foto kapanlar koruyacak

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere koruma faaliyetlerinde kullanmak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğüne tahsis edilen foto kapanlar, Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen hassas noktalara konuşlandırılıyor. Foto kapanların her konuda kendilerinin gözü olacağına dikkat çeken Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, "Ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması ile ilgili yeni bir aşamaya geçiyoruz. Orman suçları ile mücadelede Orman Genel Müdürlüğümüz daima teknolojiyi kullanan öncü bir kuruluş olmuştur" dedi.

"ORMAN SUÇLARIYLA MÜCADELEDE DAHA ETKİN OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bugün de orman suçları ile mücadelede daha verimli işler yapabilmek için ormanları foto kapan ağı ile donatmaya başladıklarını söyleyen Çalış, "Foto kapanlarımız Manavgat Orman İşletmemize geldi. Bugün itibari ile kurulumlarına başlıyoruz. Foto kapanlarımız insanı ve aracı birbirinden ayırt edebilip görüntüyü çektikten sonra belirlenen mesaj kutularına mesaj atarak bizleri bilgilendiriyor. Üzerinde sensörleri var. Kızıl ötesi sensörü var. Bununla birlikte çok teknolojik güzel bir alet. Biz bunların yerini zaman zaman da değiştirebiliriz. Orman suçları ile mücadelede uygun gördüğümüz yerlerde orman muhafaza memurlarımıza orman işletme şefimize, orman işletme müdürümüze ve Antalya'dan orman zararları ve şube müdürümüze foto kapandan veriler gitmeye devam edecek. Orman suçları ile mücadelede böylece daha etkin olacağımızı düşünüyoruz" dedi.


Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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