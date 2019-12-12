Haberler » Güncel » Manavgat İstismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladı - Haber

Manavgat İstismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladı

İstismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladı Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde etkisi altındayken kendisine cinsel istismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü ve bu yüzden aralarında husumet bulunan U.A.'yı bıçakla ağır yaralayan Halis S.

12.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:28Manavgat İstismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladı

İstismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakladı

'nın ilçesinde uyuşturucu madde etkisi altındayken kendisine cinsel istismarda bulunup, fotoğraflarını çektiğini öne sürdüğü ve bu yüzden aralarında husumet bulunan U.A.'yı bıçakla ağır yaralayan Halis S. (27), tutuklandı.

Olay, Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde önceki gün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Halis S., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen U.A.'yı çalıştığı iş yerinden dışarı çağırıp, bıçakla yaraladı. Karnından aldığı 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan U.A., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisine başlanan U.A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan Halis S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. merkezinde ifade vermeyi reddeden Halis S., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Halis S., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği 1'inci sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İSTİSMAR VE UYGUNSUZ İDDİASI

Bu arada, Halis S.'nin olaydan bir gün önce U.A. hakkında şikayet dilekçesi verdiği belirtildi. U.A.'dan uyuşturucu madde alıp kullanan Halis S.'nin, uyuşturucu maddenin etkisi altındayken, U.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve uygunsuz fotoğraflarını çekerek kendisine gönderdiği, ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı öne sürüldü.



Manavgat, Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:56 Nijerya tüm Afrikalılara kapıda vize verecek - Haber
14:55 Minik Öğrencilerden yerli malı haftası kutlaması - Haber
14:55 Didim'de uyuşturucu ticareti şüphelisi kadın tutuklandı - Haber
14:55 Erciyes'te kayak sezonu başladı - Haber
14:55 Burdur eşini döverek öldüren astsubay, meslekten ihraç edilip, mahkeme kararıyla dönmüş-arşiv - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:56:38