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Manavgat'ta bir kadın tüm kasapları, "Ben öğretmenim" diyerek dolandırıp sırra kadem bastı

Manavgat'ta kendini öğretmen olarak tanıtıp kasapları "Kredi kartımı okulda unuttum, isterseniz müdür beyi arayabilirsiniz" yalanıyla dolandıran kadın kayıplara karıştı.

03.10.2019 14:05

Manavgat'ta son 3 ay içerisinde çok sayıda kasap, kendisini öğretmen olarak tanıtan 35-40 yaşlarındaki bir kadın tarafından " Kredi kartımı okulda unuttum, isterseniz müdür beyi arayabilirsiniz" yalanıyla dolandırıldı. Olay kasaba gelen ve öğretmen olduğunu söyleyen kadının, siparişlerini hazırlattıktan sonra kredi kartını okuldaki dolabında unuttuğunu sabah parayı getireceğini belirterek 400 lira dolayında eti aldıktan sonra kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Kasap şikayetçi olurken, aynı şekilde 10'a yakın kasabın dolandırıldığı belirlendi.

"ÖĞRETMENİM" DEYİP DOLANDIRDI

Olay, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı üzerinde bulunan Berat Kasap isimli işyeri sahibinin jandarmaya şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. Önceki gün iyi giyimli bir kadın işyerine gelip kendisinden önceki müşterinin siparişlerinin verilmesinin ardından vitrinin önüne yaklaşarak hem sipariş verdi hem de kendisini bir ilköğretim okulunda rehber öğretmen olarak tanıttı.

Sohbet sırasında okul müdürünün ve bazı öğretmenlerin ismini de veren kadın, yaklaşık 400 lira civarında et ve tavuk aldı. Zeytinyağı olup olmadığını de soran kadına kasap, eniştesinin zeytinyağı sattığını bekleyebilirse getirtebileceğini söyledi. Zeytinyağının gelmesini de bekleyen kadın, zeytinyağı geldikten sonra telaşla çantasını karıştırıp, çantasında kartının olmadığını, okuldaki dolabında unuttuğunu okul kapalı olduğu için hazırlattığı siparişlerin ücretini yarın ödeyebileceğini söyledi. Bunun problem olmayacağını söyleyen kasap kadının gitmesine izin verdi ancak bir daha haber alamadı. Ertesi gün öğle saatlerine kadar gelmeyince okul müdürünü arayan kasap müdürün böyle birisinin okullarında çalışmadığını, ayrıca Sarılar Mahallesinde bir başka kasabı, pastaneyi ve çiçekçiyi aynı yöntemle dolandırıldığını duyduğunu söyledi. Bunun üzerine kasap jandarmayı arayıp durumu bildirdi ve şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kadının kasap dükkanında yaptığı alışveriş işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, Manavgat'ta 7-8 tane kasap dükkanının aynı yöntemle kasap başına 400-600 lira arasında et alınmak suretiyle dolandırıldığı belirlendi. -

Manavgat'ta bir kadın tüm kasapları,

Manavgat, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(25)
METEHAN:kadınlara herşey serbest
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ARTIK YETER DEMEK GEREK:Bunu dolandırıcılığa sevkedeni cezalandırmak lazım. malum ülkenin hali belli insanlar artık geçim yapamıyor tabi bu hırsızlık yapılsın anlamına gelmez. birde şöyle düşünelim. Bu kadının çocukları var ve uzun zamandır doğru dürüst beslenemiyor et yememiş tvde orda burda gördükleri de boğazlarına düğümlenmiş yani artık canına tak etmişse ve böyle bir yola başvurmuşsa . Asıl suçlular bu ülkeyi yönetenler, milleti bu duruma sokanlar, Meclis lokanasında 6ila 10 tl ücret karşılığı pirzola yiyenler.
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AHMET:nereye kadar dolandıracak. yakalanacak ve bunu biliyor
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MEHMETK:hayır, yakalansa ne olacak? serbest kalacak ve bunu o da biliyor.
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AMAN BE:Açlık çaresizlik çok kötü bir şey. Bu ülkedeki bütün para çeşmeleri düşüncesizce yandaş kurumlara aktığı için ülke bu halde. Yandaşlar o kadar beslendiki en küçük bi krizde herkes aç kaldı
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ÖMER TURAN:tanımadığınız erkek gelse zırnık vermezsiniz. fakir gelse yüzüne bakmazsınız.
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AHMED:sonuna kadar haklısın
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HARUN:Haramla beslenen vücutlar mutlaka cehennemde yanarak temizlenecektir.
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AA:TİPİ ÖĞRETMENE BENZİYOR
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ÖĞRENCİ:afiyet olsun
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