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Manavgat kent merkezinde endişelendiren orman yangını

ANTALYA'nın Manavgat ilçe merkezinde binaların hemen yanında orman yangını, endişe yarattı.

29.03.2020 21:19 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:19
Manavgat kent merkezinde endişelendiren orman yangını

ANTALYA'nın Manavgat ilçe merkezinde binaların hemen yanında orman yangını, endişe yarattı. Yangın mahalle sakinleri, orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalle arasındaki yerleşim yeri ve devlet hastanesi yakınındaki yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın bölgesine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Manavgat Orman işletmesine ait 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 3 ekip yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın bölgesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Mahallede korku yaşanmasına neden olan yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan H.Ş.'nin babasına ait evin bahçesinde diken ve çalıların yakılması sonucu çıktığı belirlendi. Polis ekipleri ihbarı yapan H.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Çağlayan, İtfaiye, Güncel

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