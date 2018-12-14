Manavgat Sydv Mütevelli Heyetine Muhtar Seçimi

14 Aralık 2018 Cuma 12:31



14 Aralık 2018 Cuma 12:31

Antalya'nın Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimleri yapıldı.Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine muhtar temsilciliklerinin seçimi Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şükrü Yıldırım, nezaretinde gerçekleştirilen toplantıda Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının 2018 yılı faaliyet döneminde görev alacak Muhtar Üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan ve 106 mahalle muhtarından 85'inin hazır bulunduğu seçimlerde Aydınevler Mahalle Muhtarı Tahsin Yılmaz, Yukarı Hisar Mahalle Muhtarı Ali Oğuz ve Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Nevzat Kaya mütevelli heyet üyeliği için aday oldu.Yapılan seçim sonucunda 54 oy alan Aydınevler Mahalle Muhtarı Tahsin Yılmaz ile 33 oy alan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Nevzat Kaya SYDV Mütevelli heyetine girmeye hak kazandı. Yukarı Hisar Mahalle Muhtarı Ali Oğuz ise 32 oy aldı.Manavgat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şükrü Yıldırım ile divan üyeleri seçimler sonrasında seçilen üye muhtarları kutlayarak başarılar diledi. - ANTALYA