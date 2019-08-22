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Manavgat'ta 1 kişi denizde boğuldu

Antalya Manavgat'ta denize giren 1 kişi boğuldu.

22.08.2019 14:27 Manavgat'ta 1 kişi denizde boğuldu
Antalya Manavgat'ta denize giren 1 kişi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özgören (39), Manavgat- Alanya D-400 karayolu üzerinde Çenger Mahallesinde bulunan Amelia Beach otel sahilinden denize girdi. 50 metre açıldıktan sonra boğulma tehlikesi yaşayan Mustafa Özgören, kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Özgören'in bedeni yaklaşık 10 dakika sonra kıyıya vururken, yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Özgören, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Aslen Konya Ermenek nüfusuna kayıtlı olan Mustafa Özgören'in Alanya'da ikamet ettiği ve yakın zamana kadar Alanya'da pazarcılık yaptığı bildirildi. Mustafa Özgören'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

D-400 Karayolu, Manavgat, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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