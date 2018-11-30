Manavgat'ta 2 Kilo 112 Gram Esrar Ele Geçirdi

30 Kasım 2018 Cuma 11:01



30 Kasım 2018 Cuma 11:01

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir çanta içerisinde 2 kilo 112 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Ekipler, Zübeyde Hanım Caddesi'nde durdurarak arama yaptıkları 2 şahıstan S.G.'nin sırt çantasında 12 paket halinde 2 kilo 100 gram esrar maddesi, H.E.'nin üzerinde ise 12 gram esrar ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 900 TL ele geçirdi.Gözaltına alınan S.G. ve H.E. uyuşturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak, kullanmak suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA